Совет по взаимодействию Заксобрания с представительными органами муниципальных районов и городских округов Новосибирской области вновь начал работу

Андрей Шимкив возглавляет Совет по взаимодействию Заксобрания с представительными органами муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Совет по взаимодействию Заксобрания с представительными органами муниципальных районов и городских округов Новосибирской области провел первое заседание в новом составе.

- В силу известных причин в нашей совместной очной работе был достаточно длительный перерыв, – отметил председатель регионального парламента Андрей Шимкив. – Но жизнь на месте точно не стояла. Задачи перед депутатами всех уровней ставила. И подводя итоги нашей совместной работы в шестом созыве Законодательного Собрания, могу сказать, что мы их выполняли.

В составе Совета – представители всех 30 муниципальных районов и пяти городских округов Новосибирской области. Возглавляет Совет Андрей Шимкив. В новом составе – 36 человек, в том числе 12 тех, кто ранее в его работе не участвовал: Совет обновился на треть.

- Очень надеюсь, что новые наши коллеги, кто получил сегодня удостоверения, боевых качеств нашему взаимодействию добавят и традицию не замалчивать проблемы, а нести сюда и совместно решать, поддержат и сохранят, – подчеркнул спикер регионального парламента.

В плане работы на 2021 год, утвержденном решением Совета, – темы, не менее значимые для жителей региона. Владимир Головченко, председатель Совета депутатов Коченевского района, выступил инициатором рассмотрения во втором квартале текущего года алгоритмов взаимодействия органов местного самоуправления со структурными подразделениями правительства Новосибирской области по реализации проекта внедрения социального контракта. Вместе с Владимиром Головченко в третьем квартале текущего года готовит информацию о проблемах в сфере обращения твердых и жидких бытовых отходов Александр Нарушевич, председатель Совета депутатов Мошковского района. О реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» расскажет в четвертом квартале года Вячеслав Ярманов, председатель Совета депутатов Маслянинского района. В этот же период по инициативе Наталии Ориненко, председателя Совета депутатов Ордынского района, запланировано обсуждение острых проблем контроля за безнадзорными животными.

- На Совете принимаем решения по вопросам жизненным, необходимым для Новосибирской области. Я доволен работой Совета и надеюсь, что мы будем еще усиливать взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, чтобы наиболее оперативно и конструктивно реагировать на возникающие у жителей региона проблемы, – прокомментировал Андрей Шимкив.