В Новосибирске двухлетняя девочка оказалась заперта в машине: вызволять ее пришлось спасателям

В Новосибирске 2-летняя девочка случайно оказалась заперта в припаркованной машине. Фото: спасатели МАСС Новосибирск

В Новосибирске 2-летняя девочка случайно оказалась заперта в припаркованной машине. Вызволять малышку из авто прибыли спасатели.

— Вчера, 26 марта, около половины пятого вечера к спасателям обратилась женщина и объяснила, что она припарковала возле дома по улице Арбузова внедорожник марки «Mitsubishi». Двери салона заблокировались, а внутри находится ее 2-летняя дочка. По указанному адресу в Советский район города выехал оперативный экипаж. Прибыв на место, спасатели осмотрели автомобиль и в течении нескольких минут разблокировали его салон. Девочка находилась на переднем пассажирском сиденье в детском кресле, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

К счастью, медицинская помощь малышке не потребовалась, она была передана матери. Напомним, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

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