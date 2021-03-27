Губернатор Андрей Травников дал старт работ по надвижке пролетных конструкций четвертого моста

На стройплощадке побывал Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирске полным ходом идет строительство четвертого моста через Обь. Сегодня, 27 марта, на стройплощадке побывал и Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Ему доложили о ходе работ, и по команде главы региона была начата надвижка пролетных строений.

— С удовольствием разделяю радость таких важных для мостостроителей событий. Предыдущее значимое мероприятие — это заливка первых опор, сегодня еще более знаковое событие для мостовиков — начало надвижки пролетного строения. Начитает по-настоящему формироваться переправа через одну из крупнейших сибирских рек, через Обь. На сегодняшний день это крупнейший строящийся инфраструктурный объект Новосибирской области, — подчеркнул Андрей Травников.

В строительной компании отметили, что работы по возведению моста идут с опережением. Фото: Правительство Новосибирской области

В строительной компании отметили, что работы по возведению моста идут с опережением. По оперативным данным на 25 марта 2021 года техническая готовность объекта составляет 24,75%. Технологическая площадка, созданная вокруг русловых опор мостового перехода на левом берегу Оби, будет демонтирована уже в апреле, и не окажет влияния на прохождение весеннего паводка. Это также не повлияет на темпы дальнейшего строительства.

Пролетная конструкция состоит из металлических блоков общей длиной 776 метров и массой 9600 тонн. Фото: Правительство Новосибирской области

Сборка пролетного строения осуществляется на специально оборудованном металлическом стапеле. Пролетная конструкция состоит из металлических блоков общей длиной 776 метров и массой 9600 тонн. Ее монтаж осуществляется способом продольной надвижки при помощи двух толкающих гидравлических устройств. Осуществляется она поэтапно и состоит из 17 стадий. Окончание надвижки конструкций русловой части моста запланировано на июль 2022 года.

Работы по строительству четвертого моста находятся на постоянном контроле региональных властей.

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