В Новосибирской области от коронавируса скончались еще пять человек — самому старшему было 96 лет

В Новосибирской области за сутки коронавирус выявили еще у 94 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

В Новосибирской области за сутки коронавирус выявили еще у 94 человек. Всего в регионе с момента начала пандемии было зарегистрировано 38 437 случаев заболевания. При этом с выздоровлением уже были выписаны всего 35 613 пациентов, 139 из них — за последние сутки.

— От ковида скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 69 лет, 80 лет и женщины в возрасте 81 год, 96 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 603 человека, — сообщили в областном оперштабе. — В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 536 пациентов, в том числе 15 детей.

Сейчас в реанимации находятся 78 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 15 пациентов. В регионе было сделано всего 1 401 934 теста на коронавирус

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