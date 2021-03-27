В Новосибирске в 2021 году собираются убрать 250 рекламных баннеров с улиц

Центр Новосибирска начали освобождать от рекламных баннеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр Новосибирска начали освобождать от рекламных баннеров. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. Вчера, 26 марта, уже демонтировали два рекламных билборда на Красном проспекте в Заельцовском районе. Всего в 2021 году в Новосибирске планируют снести около 250 больших рекламных баннеров.

— Мы сформировали принципиально новый подход к оптимизации рынка наружной рекламы, сделали основной акцент на освобождение от крупноформатных конструкций гостевых маршрутов, пролегающих по центральным магистралям города, разработали график, — рассказал председатель комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска Олег Хорошунов. — Также изучили переход на более современные технологии для видеоконструкций — от статики на диджитал.

Сейчас в Новосибирске есть примерно 1600 рекламных конструкций крупного формата. Большинство из них размещаются в центре города, тогда как на окраинах рекламы, порой, бывает слишком мало. В связи с этим, часть баннеров из центра власти планируют не просто убрать, а переместить в другие районы, оборудовав при этом видеоэкранами.

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