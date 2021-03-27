«Это фиаско»: в Новосибирске парень украл кассу зоомагазина, где было всего 20 рублей

Воришка забрался в магазин через окно и забрал с собой кассу. Фото: Кадр из видео

В Новосибирском зоомагазине на улице Бориса Богаткова произошла нестандартная кража. Неудачливый воришка забрался в помещение через окно, забрал ящик с деньгами и сбежал. Только вот предприимчивому сибиряку и в голову не могло прийти, что в кассе на тот момент находилось всего лишь 20 рублей.

— Мы думаем, что этот воришка раньше уже пытался проникнуть в наш магазин. Какое-то время назад у нас произошел инцидент, который также попал на камеру видеонаблюдения: в тот раз какой-то молодой человек, очень похожий на этого, попытался залезть в торговый зал, но не учел, что прямо у окна стоит стеллаж. И кроме головы у него ничего не пролезло. Поскольку, по факту, в тот раз у нас ничего не пропало, мы даже не стали вызывать полицию, — рассказала КП-Новосибирск сотрудница магазина Алина. — Теперь мы думаем, что к своему следующему ограблению он решил получше подготовиться, захватил стремянку или еще что. Но, в общем, в этот раз выбить окно и забраться внутрь ему удалось. Буквально минута у него ушла на все про все: залезть, вырвать кассу, и вылезти обратно. Только вот, в спешке парень не успел проверить, есть ли в этой кассе деньги. А мы выручку на ночь в магазине не оставляем. Так что, на все эти «подвиги» он пошел всего из-за 20 рублей.

Кроме всего прочего, сибиряк еще и оставил в торговом зале свои отпечатки пальцев. Несмотря на то, что украденная сумма была совсем небольшой, сотрудники зоомагазина написали заявление в полицию.

О произошедшем сотрудники зоомагазина рассказали также в соцсетях. Многих сибиряков позабавил невезучий воришка:

— Да уж, это настоящее фиаско.

— Лучше бы честно работать пошел, чем ерундой заниматься.

— Ему что, на проезд не хватало?

— Это прямо-таки ограбление века, — пишут люди.

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