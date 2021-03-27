Двое детей разбили ледяным булыжником машину сибирячки, припаркованную у дома

Двое детей разбили ледяным булыжником машину сибирячки, стоящую на парковке. Фото: Кадр из видео\ личный архив

В Новосибирске двое детей разбили ледяным булыжником машину сибирячки, стоящую на парковке. По словам женщины, свидетелем такой ситуации она становится уже не в первый раз.

— Вот несколько дней назад, какие-то дети гуляли, лазали по снежной горе во дворе. И один из них просто берет и бросает ледяной булыжник в припаркованные рядом машины. Попадает в мой автомобиль. Удар был такой силы, что даже сработала сигнализация, хотя чувствительность датчика у моего авто очень слабая. Под звуки сигнализации дети бодро разбежались, так что когда я вышла на улицу, чтобы проверить, что случилось, там уже никого не было. От такой шалости оказался поврежден дефлектор капота. О том, что именно произошло, я узнала только благодаря записи видеорегистратора, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка пострадавшего авто Юлия. — Если честно, я просто в шоке от таких инцидентов, ведь вижу подобное уже не в первый раз. Как-то я заметила детей, также кидавших лед в машины. При этом в тот раз рядом были родители, но как-то пресечь поведение своих детей они нужным не сочли.

Сейчас сибирячка намерена написать заявление в полицию. В первую очередь, девушка хочет добиться не компенсации ущерба, а того, чтобы родители приняли меры касаемо воспитания своих детей.

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