В Новосибирске иномарка сбила 10-летнего мальчика на парковке возле «Ауры»

В Центральном районе Новосибирска иномарка сбила 10-летнего мальчика, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Центральном районе Новосибирска иномарка сбила 10-летнего мальчика, переходившего дорогу. ДТП случилось поздно вечером в пятницу, 26 марта. Ребенок попал в больницу.
— Около 22:45 в Центральном районе 39-летний водитель автомобиля KiaRio, ехал по парковке у торгового центра «Аура» со стороны площади Будагова в сторону улицы Военная. Там он сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу слева направо по ходу движения автомобиля, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Ребенок попал в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В результате произошедшего 10-летний мальчик был госпитализирован в больницу с сотрясением головного мозга. На месте работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
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