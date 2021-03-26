Губернатор Андрей Травников поручил ускорить внедрение цифровых технологий в строительной отрасли региона

Андрей Травников поддерживает развитие технологий. Фото: личный архив.

Губернатор Андрей Травников поручил подготовить соответствующие поручения профильным органам по итогам круглого стола, посвящённого внедрению технологий информационного моделирования в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете.

- Нужно готовиться к проектированию крупных, уникальных объектов с применением технологий информационного моделирования. Мы также будем всячески способствовать распространению и применению этих технологий в коммерческом строительстве. Новосибирская область должна быть в числе лидеров по внедрению этой новой технологической платформы», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

В ходе круглого стола представители Правительства региона, НГАСУ, строительного сообщества обсудили вопросы применения BIM-технологий в строительной отрасли. В частности, обсуждались вопросы подготовки в Новосибирской области специалистов по технологиям информационного моделирования, практического применения BIM-технологий при проектировании конкретных объектов, например, физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Калининском районе Новосибирска.

Важный момент: главной задачей BIM-технологий является усовершенствование строительного процесса в целом. Благодаря им появляется возможность отследить сосстояние сооружения на различных этапах. К примеру, на этапе проектирования применение BIM-технологий позволяет сократить срок выполнения проекта, даёт возможность одновременного ведения работы над моделью сразу в нескольких разделах проекта, а также предусматривает возможность внесения изменений, которые автоматически отражаются во всех разделах проекта, исключая появления нестыковок между различными разделами проекта. В процессе строительства BIM может стать основой для организации строительства, взаимодействия субподрядчиков, составления графиков, схем и календарных планов строительства объектов, контроля качества строительно-монтажных работ, расчета смет, спецификаций. На этапе эксплуатации зданий и сооружений одним из преимуществ BIM является возможность отслеживания текущего состояния здания.