Сибирякам предложили написать сценарии для театра, где играют актеры-инвалиды

В театральной студии «Особенный тип» занимаются, в том числе, и люди с инвалидностью. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Новосибирская инклюзивная театральная студия «Особенный тип», где занимаются, в том числе, и люди с инвалидностью, объявила набор в сценарную мастерскую. По лучшим текстам, которые написали участники, театр позже поставит спектакли.

— Студия «Особенный тип» рамках сотрудничества с проектом «Перспектива» на днях объявит сценарную мастерскую — потенциальным участникам предложат создавать сценарии, а в августе по лучшим текстам студия поставит спектакли, — рассказывает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Организовываться мастерская будет в онлайн-формате. А потому, принять в ней участие смогут не только сибиряки, но и все желающие из других городов.

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