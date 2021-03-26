В Новосибирске столкнулись фура и две иномарки: одна из легковушек сбила пешехода

В Новосибирске столкнулись две иномарки и фура: одна из легковушек сбила пешехода. Фото: Кадр из видео\ "АСТ-54"

В Новосибирске столкнулись две иномарки и фура: одна из легковушек сбила пешехода. Произошедшее ДТП попало на запись видеорегистратора одного из очевидцев, позже ее опубликовали в соцсетях. На кадрах ролика видно, как «Хендай Солярис», после столкновения с грузовиком, выезжает на пешеходный переход, сбивает мужчину, и в итоге оказывается на тротуаре с противоположной стороны дороги.

— Грузовик подбил сначала седан Hyundai Solaris, брендированный такси, который задел КIA Rio, а затем Хендэ сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть через пешеходный переход, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где и было опубликовано видео. — От удара, пострадавший перелетел через капот Соляриса и упал на проезжую часть, а само такси оказалось на тротуаре противоположной стороны дороги.

На месте работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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