Новосибирские росгвардейцы сняли поздравительный ролик в честь своего пятилетнего юбилея

Войскам национальной гвардии Российской Федерации 27 марта 2021 года исполняется пять лет. Фото: Кадр из видео

Войскам национальной гвардии Российской Федерации 27 марта 2021 года исполняется пять лет. В этот же день празднуется еще одна знаменательная дата — 210 лет со дня образования войск правопорядка. Военнослужащие и сотрудники Сибирского округа войск нацгвардии записали в честь праздника для своих сослуживцев, коллег и ветеранов поздравительный ролик. А в самом Новосибирске росгвардейцы возложили цветы к Вечному огню в дань памяти сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении воинского и служебного долга.

Росгвардейцы возложили цветы к Вечному огню в дань памяти сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Фото: Росгвардия по Новосибирское области

— Сегодня Росгвардия является важнейшим элементом в системе национальной безопасности нашей Родины. Сотрудники и военнослужащие честно, добросовестно, с полной отдачей стоят на страже закона и самоотверженно выполняют служебные задачи, — отметил на мероприятии Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области Василий Шушаков.

Офицерам областного Управления Росгвардии, которые в разные годы окончили военный институт, вручили юбилейные медали. Награды, почетные грамоты и ценные подарки также получили и отличившиеся сотрудники и военнослужащие.

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