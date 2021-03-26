В Новосибирске у 10-летнего мальчика палец застрял в гардеробном номерке: на помощь пришли спасатели

В Новосибирске 10-летний мальчик надел на палец гардеробный номерок и не смог снять.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске 10-летний мальчик надел на палец гардеробный номерок и не смог снять. На помощь к нему пришли спасатели.
— Около пяти часов вечера, 25 марта, спасатели выехали на вызов к 11-летнему мальчику, у которого палец застрял в гардеробном номерке. Произошло все в Центральном районе на улице Колыванская. Снимать кольцо номерка спасателям пришлось при помощи дрели и слесарного инструмента, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.
Ребенка передали матери. К счастью, помощь врачей мальчику не потребовалась. Напомним, если если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду — необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.
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