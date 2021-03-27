Погода в Новосибирске на 27 марта 2021 года: что обещают синоптики

В Новосибирск возвращается весна. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Погода в Новосибирске на 27 марта 2021 года будет теплой и солнечной. Об этом сообщают метеорологи Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— 27 марта ночью осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха опустится до -3...-5 градусов, в пригороде опустится еще ниже до -8 градусов. Температура воздуха днем составит +1...+3 градуса, — сообщают синоптики.

По данным сайта «Яндекс. Погоды» будет пасмурно, без осадков. Днем столбики термометров покажут +1...+3 градуса, а ближе к ночи опустятся до 0. Ветер будет дуть юго-восточный от 3 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-750 миллиметров ртутного столба.

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