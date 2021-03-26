«Так точно не узнают»: новосибирец воровал лампочки в подъезде, надев ведро на голову

Новосибирцы выложили в сеть забавный ролик с весьма нестандартной кражей в подъезде. Фото: Кадр из видео

Новосибирцы выложили в сеть забавный ролик с весьма нестандартной кражей в подъезде. На видео какой-то предприимчивый сибиряк ловко выкручивает лампочки, установленные на лестничной площадке. Сперва воришка появляется в кадре абсолютно безо всякой маскировки, однако потом решает все же скрыть свое лицо с помощью…ведра с прорезью для глаз.

— Происходит все в Первомайском районе на КСМ. Воришка вернулся на место место преступления в новом облике «викинга», — сообщается в паблике Вконтакте «ЧП-Новосибирск», где и была опубликована запись с камеры видеонаблюдения. — Управляющая компания обещала написать заявление в полицию.

Креативный воришка изрядно повеселил сибиряков. В комментариях под постом многие люди не смогли удержаться от шуток:

— Это прямо шоу настоящее.

— Человек-паук уже не тот.

— Да уж, подготовился он серьезно, — шутят сибиряки.

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