В Новосибирской области стартовал VIII Транссибирский Арт-фестиваль

В Новосибирске стартовал VIII Транссибирский Арт-фестиваль. Фото: Новосибирская Филармония

В Новосибирске в концертном зале имени Арнольда Каца в День работника культуры стартовал VIII Транссибирский Арт-фестиваль. Губернатор Андрей Травников поприветствовал всех участников мероприятия. Он напомнил о том, что из-за пандемии коронавируса в прошлом году шли дискуссии о том, проводить очередной фестиваль или отменять его.

— Было решено — проводить обязательно, несмотря ни на что. Не все мероприятия прошли в привычном для нас формате, многие были переведены в онлайн. Но это тот уникальный случай, когда фестиваль объединил еще больше любителей искусства со всего мира (совокупная аудитория трансляций в прямом эфире и в записи превысила 1,5 миллиона человек) и остался с нами почти на год. Несмотря на все сложности, закрытие границ, вся программа фестиваля была выдержана. Эта стойкость в преодолении трудностей очень символична. Спасибо всем организаторам, участникам, зрителям за верность идее, за то, что сегодня мы можем открывать восьмой фестиваль безо всякой вынужденной паузы, — сказал Губернатор Андрей Травников.

В 2021 году фестиваль будет проходить с 25 марта по 26 апреля. В Новосибирской области Арт-фестиваль организовывается при поддержке Правительства региона в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В период проведения фестиваля состоится много общедоступных мастер-классов, на которых главный организатор фестиваля Вадим Репин и его коллеги — музыканты мирового уровня — поделятся секретами мастерства. Основная часть образовательной программы пройдет в концертном зале Дворца культуры «Энергия», а также в Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки и Новосибирской специальной музыкальной школе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.