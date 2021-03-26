Пробки в Новосибирске на вечер 26 марта 2021: затор на Красном проспекте

В сторону левого берега невозможно уехать. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 26 марта 2021 года: из-за гололеда машины не могут проехать по одной из главных улиц города Красному проспекту. Пробки уже достигли 7 баллов. Об этом сообщают карты «2ГИС».

— В строну станции метро «Речной вокзал» полностью стоит улица Фабричная, Большевистская. Невозможно проехать по улице Восход и Ипподромскому шоссе. Большая вереница машин едет по улице Дмитрия Донского, — сообщают карты.

В сторону левого берега так же невозможно уехать. Водителям придется постоять в пробках как на Димитровскому и Октябрьскому мосту. Так же заторы собрались на улице Станционная, Хилокская и Сибиряков-Гвардейцев.

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