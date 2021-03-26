В Новосибирске продают кистку-писачок из Института ядерной физики

В Новосибирске продают кистку-писачок, разработанную в ИЯФе. Фото: "Сибкрай".
В преддверии Пасхи на сайте «Авито» появилось объявление о продаже кистки-писачка для росписи яиц пчелиным воском. По словам продавца, инструмент разработали ученые в экспериментальном цехе Института ядерной физики Новосибирска. Информацию об этом опубликовало издание «Сибкрай».
Кистка-писачок считается старинным инструментом: ее использовали для росписи писанок — пасхальных яиц. По словам продавца, несмотря на многовековую историю, кистка отличается прекрасным качеством.
— Усовершенствованный удобный инструмент — все детали надежно крепятся на резьбе. Разработан в экспериментальном цехе Института ядерной физики, — говорится в тексте объявления.
Кистка состоит из ручки и латунной лейки, которая сохраняет тепло и оставляет воск в жидком состоянии. Это важно, так как температура материала влияет на качество росписи.
По словам продавца, к кистке прилагаются чистка-проволочка и кусочек воска. Стоимость набора — 550 рублей.
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