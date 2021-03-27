В Новосибирской области умер 9-летний мальчик, у которого сердце было с правой стороны

Мальчик скончался в больнице. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Тогучинском районе умер 9-летний мальчик, у которого сердце находилось с правой стороны.

— Ребенок был рожден недоношенным. Врачи сразу же поставили ему диагноз, а как сопутствующее уже было ДЦП, эпилепсия и другие заболевания, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Как стало известно КП-Новосибирск, ребенка привезли в местную больницу с сильными судорогами и в последствие он впал в кому. Мальчик скончался, не приходя в сознание.

КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким мальчика.

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