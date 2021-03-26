Два сибиряка сняли аккумуляторы с комбайна и вывезли их на детских санках

Сибиряки пытались увезти аккумулятор с комбайна на детских санках. Фото: стоп-кадр.

В Куйбышевском районе Новосибирской области транспортные полицейские задержали двух местных жителей, которые украли аккумуляторы с сельскохозяйственного комбайна. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Известно, что ранее неоднократно судимый за кражи и наркотики 28-летний местный житель решил похитить с новой техники в маневренном районе «Каинск-Барабинский» детали, чтобы затем их продать. Себе в сообщники он взял 27-летнего знакомого, который ранее был судим за аналогичные преступления.

— Злоумышленники дождались вечера и, взяв с собой детские санки, пришли к железнодорожной платформе с комбайном. Они вскрыли отсеки и демонтировали две аккумуляторные батареи. Однако санки не выдержали веса аккумуляторов, который составил почти 50 килограмм, и сломались. Грабители нашли неподалеку пустой металлический шкаф и временно спрятали груз там, — уточнили в УТ МВД по СФО.

Довести преступление до конца сибирякам не удалось. Их тайник с деталями обнаружили сотрудники транспортной полиции: они изъяли похищенные комплектующие.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное по части 2 статьи 158 УК РФ. За кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, им грозит до 5 лет лишения свободы.

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