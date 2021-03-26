Под Новосибирском отправили в колонию двух наркодилеров крупной банды

В Новосибирске осудили наркодилеров крупной банды. Фото: УФСБ по НСО

Коченевский районный суд вынес приговор двум участникам крупной наркобанды, промышлявшей сразу в нескольких регионах страны. Подробности рассказали в УФСБ России по Новосибирской области.

— В феврале 2019 года при перевозке из Чувашии в Новосибирск свыше 3 килограммов синтетического наркотика был задержан мужчина. В его машине нашли свертки, которые были спрятаны в багажнике. После этого был проведен оперативный эксперимент, который помог задержать еще одного члена банды, — рассказали в ведомстве.

Более трех килограммов наркотика изъяли из машины одного из участников группировки. Фото: УФСБ по НСО

Коченевский районный суд признал мужчин виновными и приговорил одного к восьми с половиной года колонии строго режима, а второго — к семи годам.

Известно, что банда распространяла синтетический наркотик в Чувашии, а также Новосибирской области, Забайкальского и Приморского краев. Сейчас под следствием находятся еще 24 участника группировки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.