Последний звонок в Новосибирске 2021: министерстве образования сделали заявление

Дату проведения последнего звонка школы определят сами.
Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Вопрос, состоится ли последний звонок в Новосибирке 2021, волнует выпускников и их родителей. Ведь в прошлом году впервые школьники не смогли присутствовать на традиционной линейке из-за пандемии коронавируса.
Но в этом году, как говорят в министерстве образования Новосибирской области, ситуация изменится и одиннадцатиклассники смогут проститься со школой.
— При проведении последнего звонка должны быть соблюдены все меры безопасности в связи с пандемией коронавируса. Каждая школа сама выбирет дату и формат праздника, — рассказали в министерстве образования.
Напомним, по традиции, последний звонок в школах Новосибирской области проводят в конце мая. В этом году закончат учебу 15 тысяч выпускников.
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