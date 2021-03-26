Новосибирскстат назвал среднюю зарплату сибиряков за январь 2021 года

Стала известна средняя зарплата новосибирцев за январь 2021 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Средняя заработная плата жителей Новосибирской области в январе 2021 года составила 40 612 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирскстата.

По новым данным, самые высокие зарплаты в регионе у тех, кто работает в области информации и связи. В среднем они получают 72 424 рубля. А самые низкие у тех, кто трудится в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания. Такие сотрудники в среднем зарабатывают 25 420 рублей.

В Новосибирскстате уточнили, что средняя зарплата в СФО за январь 2021 года составила 43 451 рубль. Самую высокую зарплату зафиксировали в Красноярском крае — 53 715 рублей, а самую низкую в Алтайском крае — 28 821 рубль.

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