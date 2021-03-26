В Новосибирске от коронавируса умер 92-летний мужчина

От коронавируса за сутки умерли 7 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 26 марта, стало известно о том, что коронавирус унес жизни 7 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 56 лет, 59 лет, 64 лет, 75 лет, 92 лет и женщины в возрасте 71 год, 74 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 598 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировали 77 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 16 пациентов.

За последние сутки инфекцию диагностировали у 101 человека, а 119 пациентов выписали из больницы.

С начала вспышки коронавирусом заболели 38343 человек, в том числе 2243 детей, выздоровели 35474 пациентов.

Губернатор Андрей Травников подписал постановление о продлении масочного режима в Новосибирске весной 2021 года. Соблюдать его сибиряки будут обязаны до конца апреля. Носить маску необходимо во всех общественных местах, включая также транспорт, транспортные остановки.

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