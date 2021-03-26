В Новосибирске администратор супермаркета избил покупателя: это попало на видео

В ТЦ в Пашино администратор избил посетителя. Фото: стоп-кадр.

В одном из новосибирских ТЦ, который находится в микрорайоне Пашино, произошел конфликт между сотрудником супермаркета и покупателем. Это случилось в четверг, 25 марта. Очевидцы сняли потасовку на видео и опубликовали его в соцсети.

На кадрах записи, опубликованной в группе «Инцидент Пашино», видно, как после словесной перепалки покупатель замахнулся на администратора магазина. Тот не растерялся и ударил его в ответ. После этого потасовка продолжилась: посетитель пытался дать сдачи противнику ответным ударом, однако силы оказались не равны. Сотрудник супермаркета завалил его на пол в тамбуре ТЦ, а потом вовсе выбросил из магазина.

Комментаторы поста встали на сторону администратора. По их словам, пострадавший гражданин постоянно провоцировал работника торгового зала, поэтому его терпение лопнуло.

— Этот парень — знаменитая личность: всех достал уже. Ходит с поддельными деньгами, ведет себя не адекватно. Постоянно задирает именно этого администратора. Все это время мужчина терпел... За такие слова можно было бы и похлеще тумаков отвесить, — написали подписчики группы.

Как рассказали КП — Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области, полицейские выезжали на место ЧП накануне вечером около 19:20. В настоящий момент в обстоятельствах конфликта разбирается участковый.

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