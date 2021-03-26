Массовая авария на Бердском шоссе заблокировала движение машин

Массовое ДТП на Бердском шоссе заблокировало движение машин. Фото: "АСТ - 54".

В пятницу, 26 марта, в Новосибирске рядом с остановкой «Храм Михаила Архангела» произошло массовое ДТП. Там столкнулись 4 автомобиля: две иномарки, Газель и грузовик. Из-за аварии на Бердском шоссе и улице Большевистской образовалась огромная пробка. Очевидцы сняли инцидент на видео и опубликовали в соцсети.

— У остановки «Храм Михаила Архангела» столкнулись тягач, два седана и фургон. Участники перекрыли дорогу в сторону «Речного вокзала», оставив лишь узкий проезд в левой полосе, — написал автор кадров, опубликованных в группе «АСТ — 54».

Судя по видео, автомобили отделались незначительными повреждениями. Комментаторы поста заявили, что этот участок — аварийный, и ДТП на нем — не редкость.

По данным сайта 2 ГИС, последствия аварии до сих пор не ликвидированы и водители продолжают стоять в огромной пробке.

В ГИБДД Новосибирской области обещали прокомментировать обстоятельства ДТП позже.

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