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Происшествия26 марта 2021 7:24

В Прокопьевске осудили новосибирца, распечатавшего водительское удостоверение на принтере

Мужчину случайно поймали полицейские, когда он неправильно проехал перекресток
Ульяна ДЖАНКОВА
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Полицейские поймали новосибирца, ездившего по правам, распечатанными на принтере.

Фото: Иван Макеев

В Прокопьевске Кемеровской области полицейские поймали 46-летнего новосибирца, который ездил по поддельному водительскому удостоверению. Документ был распечатан на цветном принтере. Подробности рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

— Летом прошлого года инспекторы ДПС задержали мужчину, нарушившего правила проезда перекрест. При проверке документов выяснилось, что его права — фальшивка. Документ с указанным номером выдавался другому человеку, — рассказали в ведомстве.

Экспертиза показала, что водительское удостоверение распечатали на цветном принтере.

Автомобилист рассказал, что его срок действия его настоящих прав истек. Он не хотел проходить медкомиссию, поэтому заказал поддельный документ в Интернете и заплатил за это 28 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Суд приговорил новосибирца к 6 месяцам ограничения свободы. Ему запрещено выезжать за пределы города, изменять место жительства или пребывания без разрешения.

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