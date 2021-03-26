«Ростелеком» представил «Облако знаний» для учителей Новосибирской области

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Семинар прошел при поддержке «Ростелекома» совместно с Министерством образования Новосибирской области. В обсуждении обучающей платформы участвовали преподаватели из 14 школ.

«Облако знаний» - это образовательный онлайн-сервис для учителей, который помогает планировать и проводить уроки с использованием электронных образовательных ресурсов. На платформе собрано более 300 тематических планов к учебникам из федерального перечня и почти пять тысяч разноплановых уроков по 20 предметам школьной программы.

- Цифровые технологии постепенно меняют образовательный процесс. Но, как доказал прошлый год, готовиться к этим изменениям необходимо особенно тщательно, так как далеко не везде переход учебных процессов в онлайн прошел безболезненно, - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». - Сейчас очевидно, что за умными решениями, инновационными разработками и облачными технологиями - будущее школы. И поэтому на первый план выходят те сервисы, которые помогают адаптироваться самим учителям и позволяют сформировать у них новые компетенции.

Платформа «Облако знаний» дает возможность педагогам создавать тематические планы и формировать технологические карты уроков, настраивать автоматическую проверку домашних и контрольных работ, создавать собственный контент. Кроме того, учителя могут выявлять проблемные темы и назначать дополнительные занятия с отстающими учениками.

- Выделила для себя много плюсов и отличий облачной платформы. Мне понравились лабораторные практики, которые детям нужно не просто сделать, а сделать осмысленно, составить гипотезу, ожидать результат. То есть не просто автоматически брать и делать, а думать над тем, что делать, - поделилась старший методист Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования Ирина Щукина.

Как отметили участники вебинара, возможности платформы можно будет использовать и для смешанного формата обучения, который уже введен в некоторых школах региона.