Россельхозбанк запускает программу акселерации ВЭД для компаний Новосибирской области

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Компания уже экспортирует пиво, выпускаемое под брендом «Варница», в Китай, Израиль и Беларусь, периодически осуществляются поставки в Таиланд. При этом предприятие нацелено на расширение экспорта в Поднебесную.

Россельхозбанк совместно с Российским экспортным центром поможет компании определиться с наиболее интересными направлениями экспорта, оценив входные барьеры, требования к импортируемой продукции, проработав вопросы сертификации и логистики экспорта по выбранным направлениям.

Программа экспортной акселерации дает участникам возможность нарастить экспортные компетенции, получить информацию о возможностях экспорта в разные страны, найти потенциальных покупателей в выбранных для развития экспорта странах.

- Конкуренция на рынке пива в России очень высокая, мы увидели возможность дальнейшего расширения нашего производства за счет экспорта продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья, однако, столкнулись со сложностями в процессе выхода на новые рынки из-за большого количества разных барьеров и национальных особенностей. Благодаря сотрудничеству с АО «Россельхозбанк» и РЭЦ мы рассчитываем преодолеть эти барьеры, расширить географию экспорта, а также увеличить объемы поставок, - отметил финансовый директор ООО «Варница» Магмад Смоян.

В свою очередь, директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров напомнил, что сегодня перед аграриями стоит амбициозная задача по увеличению экспорта продукции АПК в два раза.

- Для достижения этой цели необходимо увеличить число компаний, выходящих на международный рынок. Помочь сельхозтоваропроизводителям справиться с трудностями внешнеэкономической деятельности призваны акселерационные программы, которые реализуются в Банке совместно с Российским экспортным центром. Уверен, что за ООО «Варница» к программе присоединятся другие производители АПК Новосибирской области, - сказал Станислав Тишуров.