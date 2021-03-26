«Аж дар речи потеряла»: сибирячку удивила лягушка, которая ползала по сугробам

Сибирячка сняла на видео лягушку-снегушку. Фото: стоп-кадр.

Жительницы Новосибирска, возвращаясь домой с работы, заметили под ногами лягушку. Путешественница куда-то ползла по снегу. Сибирячки удивились неожиданной встрече: одна из них сняла лягушку на видео.

— Сегодня 23 марта. Лягушка — снегушка пробирается по снегу. Прыгать — то не может еще! Сугробы кругом, а она ползет куда — то. Весна будет ранней, — говорят на кадрах женщины.

Как рассказала КП — Новосибирск Елена, автор видео, лягушку под ногами заметила ее коллега, а она успела ее заснять. По словам горожанки, от удивления она перепутала слова и назвала лягушку «снегушкой». Елена уточнила, квакушка повстречалась им в районе Чистой Слободы.

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