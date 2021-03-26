В Новосибирске спасатели освободили палец школьника, застрявший в гардеробном номерке

Гардеробный номерок был сделан из прочного металла, который не так просто оказалось перекусить. Фото: стоп-кадр

Мама 9-летнего школьника обратилась за помощью к спасателям. Палец ее сына застрял в гардеробном номерке. Самостоятельно снять металлический предмет женщина с ребенком не смогли.

— Это произошло 25 марта. Мама рассказала, что была с сыном в кинотеатре. Ребенок крутил в руках номерок. В какой-то момент он надел его на безымянный палец левой руки, палец быстро опух и номерок не снимается. Женщине посоветовали привезти сына к спасателям, — рассказали в МАСС.

Сотрудники осмотрели руку ребенка. Гардеробный номерок был сделан из прочного толстого металла. Спасателям пришлось повозиться прежде чем палец мальчика был освобожден. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

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