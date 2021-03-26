В Тюмени осудили уральца, перевозившего в Новосибирск 10 килограммов наркотиков

Мужчина, который вез 10 килограммов наркотиков в Новосибирск, будет отбывать свое наказание в колонии строго режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тюменском районе осудили 33-летнего жителя города Серова Свердловской области. Его приговорили к шести года и восьми месяцам колонии строго режима за то, что вез в своей машине 10 килограммов наркотиков. Это произошло в сентябре 2020 года.

— Он должен был перевезти их из Екатеринбурга в Новосибирск. Его автомобиль был остановлен полицейскими на 296 километре автодороги Р351 «Екатеринбург-Тюмень» в Тюменском районе. В ходе досмотра машины запрещенные вещества обнаружены и изъяты, — рассказали в тюменской прокуратуре.

По решению суда также был конфискован автомобиль осужденного, на котором он направлялся в Новосибирск.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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