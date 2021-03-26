Пробки в Новосибирске на утро 26 марта 2021 года: трудно проехать по Советскому шоссе

Новосибирск встал в 7-балльных пробках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 26 марта 2021 года: затор образовался на Советском шоссе. Там трудно проехать от улиц Петухов до улицы Мира. Об этом сообщает «2ГИС».

Кроме того, пробка собралась на улице Сибиряков-Гвардейцев.

— Давайте хоть споем что ли, — предлагают водители, попавшие в затор.

Традиционно затруднено движение на улицах Станиславского, Троллейной, Немирович-Данченко, Широкой, Ватутина, Большой.

Затор образовался на площади Труда из-за аварии.

На правом берегу затруднен проезд по улице Большевистской в районе «Речного вокзала». Из-за сломанного светофора в пробку стали водители, ехавшие по улице Фрунзе в районе площади Кондратюка.

В целом по городу уровень пробок достиг 7 баллов.

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