«Хочешь, я тебе окошко сломаю?»: новосибирец угрожал таксисту за отказ везти ребенка без детского кресла

Мужчина несколько раз ударил по стеклу. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске мужчина вызвал себе такси, намереваясь поехать на нем с маленьким ребенком. Однако заказывать для этого специальный тариф, который предусматривает наличие в машине детского кресла, он не захотел. А когда водитель отказался его везти, сибиряк впал в ярость.

— Пассажир решил сэкономить на детском тарифе и, получив отказ водителя везти его с ребенком без кресла, решил добиваться своего кулаками, — сообщается на странице «Ревизорро Новосибирск» в инстаграме.

Происходящее заснял на видео сам таксист. На кадрах ролика, опубликованного в соцсетях, видно, что мужчина угрожает водителю и даже несколько раз ударяет кулаком по стеклу передней двери.

В комментариях под постом многие сибиряки признали в данной ситуации правоту таксиста. Однако нашлись и те, кто решил встать на сторону сибиряка:

— Конечно, угрожать и бить не надо было, но вдруг он просто не мог этот тариф заказать, потому что не было свободных машин долго?

— Таксист прав, ребенка без кресла перевозить нельзя.

— Неужели ему самому не важна безопасность малышки? — пишут люди.

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