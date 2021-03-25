В Новосибирской области на жилье для детей-сирот выделят 390 миллионов рублей

На сессии Заксобрания Новосибирской области 25 марта были приняты изменения в бюджете региона. Фото: Правительство Новосибирской области

На сессии Заксобрания Новосибирской области 25 марта были приняты изменения в бюджете региона. Проект этого закона представил министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко. В свою очередь, Губернатор Андрей Травников отметил, что эти поправки позволят направить дополнительные финансы на обеспечения жильем детей-сирот.

— Эти поправки можно разделить на три блока: первый блок — мы окончательно подводим итоги 2020 года и предусматриваем в 2021 году средства на продолжение работ, завершение переходящих с прошлого года объектов, второй блок — это продолжение борьбы с коронавирусом, в том числе доплаты медикам и соцработникам, которые работают в особых условиях, третий блок самый крупный — это социальный блок, дополнительные средства на решение жилищных проблем детей-сирот, категорий граждан приравненных к ним, и для многодетных семей. Прибавка значительная — только на детей-сирот мы выделяем дополнительно 390 миллионов рублей. Эту проблему в этом году мы начнем решать опережающими темпами, — подчеркнул Андрей Травников.

Проектом закона доходы областного бюджета на 2021 год предлагается увеличить почти на 8,2 миллиардов рублей. То есть, в целом, доходы региона на текущий год должны составить 196,1 миллиард рублей. При этом безвозмездные поступления, утвержденные законом о бюджете, запланированы в сумме более 47 миллиардов рублей. Они формируются, в том числе, и за счет поступлений субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие различных сфер регионов.

Расходную часть областного бюджета в 2021 году предложили увеличить на 10,2 миллиардов рублей. То есть, планируется, что за текущий год расходы составят всего примерно 207,4 миллиардов рублей. Одно из ключевых направлений роста бюджетных расходов — поддержка региональной медицины. К примеру, в этом году на 40 миллионов рублей было увеличено финансирование на переоснащение, дооснащение сосудистых региональных центров и первичных отделений больниц. Также, на сумму более 160 миллионов рублей было увеличено финансирование организации центров амбулаторной онкологической помощи.

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