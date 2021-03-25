Африканские военные прыгнули с парашютом под Новосибирском

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища выполнили первые. Фото: пресс-служба ЦВО

Иностранные курсанты Новосибирского высшего военного командного училища выполнили первые учебно-тренировочные прыжки на российских парашютных системах. Молодые люди обучаются на 5 курсе спецфакультета: сейчас его численность составляют более 200 военнослужащих из стран Азии, Африки и Ближнего Востока.

Прыжки с парашютом считаются одним из наиболее сложных элементов подготовки будущих разведчиков. Фото: пресс-служба ЦВО

— При подготовке к первому прыжку, курсанты отработали методику приземления, проверили купол парашюта и прошли соответствующий инструктаж. Кроме того, каждый курсант прошел обязательный медосмотр, после чего на аэродроме «Бердск-Южный» курсанты выполнили прыжки с борта вертолета Ми-8АМТШ на парашютных системах Д-10 с высоты 800 метров, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Молодые люди обучаются на 5 курсе спецфакультета. Фото: пресс-служба ЦВО

В пресс-службе также отметили, что на сегодняшний день прыжки с парашютом считаются одним из наиболее сложных элементов подготовки будущих разведчиков.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как над Новосибирской областью на низкой высоте пролетели военные вертолеты Ми-8АМТШ-В «Терминатор». В пресс-службе Центрального военного округа объяснили, что вертолетчики выполнили ночные учебно-тренировочные полеты на предельно малых высотах.

курсанты выполнили прыжки с борта вертолета на высоте 800 метров. Фото: пресс-служба ЦВО

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