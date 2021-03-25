Пробки в Новосибирске на вечер 25 марта 2021 года: на Восходе не проехать

В городе пробки достигли 6 баллов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на вечер 25 марта 2021 года сковали город. На данный момент заторы на дорогах достигли 6 баллов.

— Сложная ситуация на улице Кирова, начиная от станции метро «Октябрьска». Автомобилисты не могут заехать на улицу Восход и быстро добраться до Октябрьского моста. Так же образовалась пробка на улице Ипподромская, Фабричная и Зыряновская. Так же водители жалуются на затор на улице Пролетарская, — сообщают карты сервиса «2ГИС».

На левом берегу ситуация ни чуть не лучше. Водителям долго придется стоять в пробке на проезде Энерегетиков в сторону площади Труда и улицы Станционная. С улицы Хилокская сложно добраться до Тещиного языка. Так же заторы образовались на улице Широкая и на Бетонном переезде.

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