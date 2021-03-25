Хулиганы угрожали ГБР «розочкой» и вызовом полиции

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Используемая в качестве оружия, такая бутылка может быть крайне опасной из-за оставляемых глубоких порезов, сопровождающихся обильной кровопотерей.

Сигнал тревоги из киоска по продаже шаурмы, расположенного на ул.Д. Шмонина, поступил в дежурную часть ГВАРДИИ 24 марта в 18:39. Продавец нажал кнопку тревожной сигнализации, так как двое пьяных посетителей мешали ему работать.

Экипаж ГБР, прибывший на вызов, нарушителей в киоске не застал - со слов заявителя, они покинули заведение. Но не успели бойцы ГБР уехать, как из киоска вновь пришла тревога. Оказалось, что те же посетители вернулись, принеся с собой пиво, и продолжили свой нехитрый пир. Продавец был вынужден снова нажать тревожную кнопку.

Бойцы ГБР ГВАРДИИ вошли в киоск, потребовали прекратить распитие спиртного и покинуть заведение. В ответ на это один из хулиганов разбил стеклянную бутылку пива и с «розочкой» в руках направился в сторону охранников. Второй тем временем достал телефон и принялся кому-то звонить.

Применив физическую силу, гвардейцы отобрали опасное оружие и вывели криминальную парочку на улицу. Поняв, что силовой вариант противостояния не удался, второй хулиган сообщил, что только что вызвал подмогу - полицию! Какого вида помощь была запрошена от блюстителей закона, он не уточнил, да и дожидаться её не стал. Оба хулигана покинули место происшествия, а гвардейцы остались для охраны объекта, чтобы не допустить новых правонарушений.