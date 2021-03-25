Досрочный выход на пенсию многодетных матерей в Новосибирской области: кому положен, какие выплаты предусмотрены

Многодетные мамы в Новосибирске могут уйти на пенсию досрочно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что предусмотрен досрочный выход на пенсию многодетных матерей в Новосибирской области. В 2021 году примерно 50 мам, которые воспитали четверых детей, отправились на заслуженный отдых досрочно. Ранее такая возможность предоставлялась только тем женщинам, которые вырастили 5-х детей. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного Фонда РФ.

Известно, что право досрочного выхода на пенсию есть у многодетных матерей, которые воспитывают не только родных, но и приемных детей. В этом случае речь идет именно об усыновлении, опекунам такая возможность не предоставляется

В ПФР уточнили, что возраст выхода женщины на пенсию зависит от того, сколько у нее детей. Так, если у мамы есть три ребенка, ей можно выйти на пенсию на три года раньше, то есть в 57 лет, если четверо — в 56 лет. При этом возраст выхода для матерей, у которых пять и более детей, остался прежним — 50 лет.

— Кроме достижения определенного возраста, должны учитываться и другие условия. Среди них: наличие необходимого страхового стажа и количества пенсионных коэффициентов. Напомним, что периоды ухода за детьми до полутора лет, как и периоды трудовой деятельности, включаются в страховой стаж. За них начисляются пенсионные коэффициенты. Так, за период ухода за первым ребенком до 1,6 лет начисляется 1,8 пенсионных коэффициента за год. За период ухода за вторым ребенком — 3,6 пенсионных коэффициента за год, за третьим и четвертым — 5,4 за год. Периоды ухода засчитываются в страховой стаж в том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд. При расчете пенсии коэффициенты за периоды ухода суммируются с пенсионными коэффициентами, которые формируются в течение трудовой жизни. Еще одно условие — воспитание ребенка до возраста не менее 8 лет, — уточнили в ПФР.

Известно, что в 2021 году уже 80 жительниц Новосибирской области оформили себе досрочные пенсии. Среди них: 50 женщин — по новому основанию, которое действует с 2019 года, остальные — мамы, которые воспитали пятерых детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.