В Новосибирске пристав поймал должника под видом риэлтора

Новосибирец получил обязательные работы, пытаясь продать дачу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Октябрьского района Новосибирска безответственно выполнял родительские обязанности: 39-летний мужчина нерегулярно платил своим детям алименты и скрывался от судебных приставов. Однако им все-таки удалось выйти на должника и назначить ему заслуженное наказание.

Известно, что сибиряк не был трудоустроен официально. Он лишь иногда переводил на содержание детей незначительные суммы, а все предупреждения судебных приставов об ответственности игнорировал. Кроме того, горе-отец пытался нарушить запреты, полученные за неуплату алиментов.

— Судебный пристав-исполнитель установил, что несмотря на ограничения на продажу недвижимости, на одном из сайтов должник опубликовал объявление о продаже дачи. Он представился риэлтором и договорился с мужчиной о встрече. Должник очень удивился, когда вместо менеджера по недвижимости увидел пристава, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.

В отношении алиментщика составили 2 административных протокола по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». После этого суд назначил безответственному отцу наказание в виде 80 часов обязательных работ.

В ведомстве уточнили, что если сибиряк и дальше будет уклоняться от оплаты алиментов, к нему применят иные меры наказания, вплоть до уголовной ответственности.

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