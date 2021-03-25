В Новосибирске от коронавируса умерли шесть человек за сутки: среди них — 46-летняя женщина

От коронавируса умерли 6 человек за сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 25 марта, стало известно о том, что коронавирус унес жизни 6 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 64 года, 82 года и женщины в возрасте 46 лет, 59 лет, 63 года, 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 591 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировали 78 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 14 пациентов.

За последние сутки инфекцию диагностировали у 92 человек, а 136 пациентов выписали из больницы.

С начала вспышки коронавирусом заболели 38248 человек, в том числе 2220 детей, выздоровели 35355 пациентов.

24 марта губернатор Андрей Травников подписал постановление о продлении масочного режима в Новосибирске весной 2021 года. Соблюдать его сибиряки будут обязаны до конца апреля. Носить маску необходимо во всех общественных местах, включая также транспорт, транспортные остановки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.