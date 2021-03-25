Новосибирцев возмутило, что коммунальщики моют дорожные знаки водой из лужи

В Новосибирске коммунальщики моют дорожные знаки водой из лужи. Фото: стоп-кадр.

Жители Новосибирска сняли на видео, как работники коммунальной службы смывают грязь с дорожных знаков. Для этой цели они использовали грязную воду из лужи. Очевидцев возмутил такой метод. Они сняли происходящее на видео и опубликовали в соцсети.

— Вот так в городе Новосибирск моют знаки дорожные! Раз в луже помочил, и все, поехали! — сообщили авторы видео, опубликованного в группе «Инцидент Новосибирск».

Горожане заявили, что на обслуживание дорог выделяются миллионы, однако несмотря на это коммунальщики используют столь примитивные способы очистки знаков. Некоторые комментаторы поддержали возмущение очевидцев.

— Чем дальше, тем страшнее. Что-то Новосибирск скатился до невозможного.

— Просто позор для города — миллионника, — написали сибиряки.

Однако большинство не увидели в таком методе ничего странного. По мнению горожан, главное, что знаки стали чистыми, а то, чем их помыли, абсолютно не важно.

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