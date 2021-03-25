В Новосибирске чистить улицы от снега будут осужденные

Осужденные чистят снег в Новосибирске. Фото: "АСТ - 54".

В четверг, 25 марта, новосибирцы, приговоренные к принудительным работам, вышли на улицы города для борьбы со снегом. С 12 часов дня они очищают тротуар на улице Лежена, 11. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

В администрации города уточнили, что осужденные очищают улицы от снега бесплатно. Кроме того, сотрудничество с ними происходит на регулярной основе: ранее осужденные уже убирали от снега территорию Дзержинского района.

По данным мэрии, работы ведутся в ходе совместного проекта МКУ «Дзержинка» и учреждений уголовно-исполнительной системы.

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