Какие районы Новосибирской области оценили красные «тарелки» с мобильным интернетом

Фото: Компания «МТС».

Как сообщил в своем аккаунте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук, спрос на красные «тарелки» за год вырос на 35 процентов и сместился в районы области.

Судя по географии подключений, с апреля 2020 года основную долю новых покупателей составили жители удаленных дачных массивов и сельчане. В то время как годом ранее абонентами спутникового ТВ становились в основном владельцы квартир, частных домов и коттеджей в черте «большого Новосибирска».

Больше всего «тарелок» появилось на домах в Венгеровском, Колыванском, Маслянинском и Сузунском районах Новосибирской области. Особенно активный спрос на тарелки был летом в Колыванском районе, где помимо местных жителей, проводили досуг владельцы загородной недвижимости и дачники. Более 70 процентов из них — это семьи с детьми. В месяцы пиковых подключений - май, июнь, июль и декабрь прошлого года —жители области устанавливали «спутник» на 26 процентов активнее, чем в другие.

Каждый третий пользователь приобретает спутниковое ТВ в пакете с безлимитным мобильным интернетом, что позволяет экономить до 30 процентов и расходовать мобильные гигабайты на разных устройствах всей семьёй. Преимущества конвергентного предложения стимулируют увеличение числа пользователей Спутникового ТВ МТС. А рост мобильного интернет-трафика в районах области свидетельствует о том, что этот способ зачастую является единственным вариантом выхода в сеть за пределами городов

Самым востребованным в меню «спутника» в 2020 году стал детский контент, на долю которого пришлось порядка 40 процентов от общего телесмотрения. В среднем за просмотром развлекательного контента, кино и сериалов новосибирские зрители спутникового ТВ провели 21,3 процента и 20,1 процента от общего времени телесмотрения соответственно. Самыми популярными каналами у новосибирских подписчиков спутникового ТВ в 2020 году стали «Мульт», «ТВ1000», «Русский роман» и Матч ТВ HD и, конечно, КХЛ HD.