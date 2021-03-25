«Ей не хватило 2 рубля»: под Новосибирском водитель высадил из маршрутки школьницу

В Искитиме высадили девочку из маршрутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Искитима рассказали об инциденте, который произошел в маршрутном такси № 9 А. По словам горожан, 23 марта, водитель «Газели» выгнал из салона девочку-школьницу за то, что ей не хватило на проезд 2 рубля. Информация об этом появилась в соцсети.

— Примерно в 16:20, на «Газели» №9 А, ехала девочка — школьник. Ей не хватило 2 рубля на проезд, и ребенка высадили на остановке, — написал автор поста, опубликованного в группе «Подслушано Искитим».

Напомним, еще в феврале 2021 года депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому высаживать детей из транспорта в случае неоплаченного проезда запрещено. По мнению властей, это создает угрозу для здоровья и жизни ребенка. В связи с чем, автора поста возмутило, что действие закона, вероятно, не распространяется на водителя «Газели».

Комментаторы поста возмутились ситуацией. Однако многих удивило то, что никто из пассажиров не добавил девочке недостающую сумму.

— А что никто не мог дать ребенку 2 рубля?

— Серьезно? Ни один человек не додумался пожертвовать 2 рублика ребенку? — написали подписчики группы.

Многие осудили водителя. Они назвали его бесчеловечным за то, что так поступил с ребенком.

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