Под Новосибирском 39-летний рыбак погиб, провалившись под лед

Утонувшего рыбака со дна реки достали водолазы. Фото: МЧС по НСО
В Искитиме Новосибирской области погиб 39-летний рыбак. По предварительной версии он провалился под лед и не смог выбраться из воды. Его обнаружили по всплывшим резиновым сапогам и рюкзаку.
— На рыбалку мужчина ушел рано утром 22 марта. К вечеру он не вернулся, тогда отец забил тревогу и пошел его искать. Когда мужчина нашел в промоине реки Бердь у дачного общества «Культура» рюкзак сына и его сапоги, он понял, что случилась беда, и обратился за помощью в полицию, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Тело рыбака из реки достали водолазы Бердского поисково-спасательного отряда.
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