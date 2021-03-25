Под Новосибирском 39-летний рыбак погиб, провалившись под лед

Утонувшего рыбака со дна реки достали водолазы. Фото: МЧС по НСО

В Искитиме Новосибирской области погиб 39-летний рыбак. По предварительной версии он провалился под лед и не смог выбраться из воды. Его обнаружили по всплывшим резиновым сапогам и рюкзаку.

— На рыбалку мужчина ушел рано утром 22 марта. К вечеру он не вернулся, тогда отец забил тревогу и пошел его искать. Когда мужчина нашел в промоине реки Бердь у дачного общества «Культура» рюкзак сына и его сапоги, он понял, что случилась беда, и обратился за помощью в полицию, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Тело рыбака из реки достали водолазы Бердского поисково-спасательного отряда.

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