В Новосибирской области появятся 3000 новых рабочих мест в 2021 году

В Новосибирской области появятся 3000 рабочих мест благодаря инвестпроектам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области в 2021 году планируют запустить 8 инвестиционных проектов. Все они предполагают 44 миллиарда инвестиций и свыше 14 миллиардов налоговых платежей. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

По словам министра экономического развития региона Льва Решетникова, в этом году планируют ввести объекты, которые ранее презентовали на Совете по инвестициям Новосибирской области. Речь идет о Сибирской академии молочных наук, заводе по производству металлических корпусов IEK, Центре молекулярной визуализации, который занимается исследованием онкологических заболеваний, распределительном центре «Озон», компании по производству кормов для животных «Марс», а также утиной фабрике «Улыбино».

Известно, что два проекта в этом году уже реализовали. Среди них: логистический комплекс АО «Почта России», на реализацию которого направили 7,5 миллиардов рублей, а также самый крупный за Уралом оптово-распределительный центр — ОРЦ «РусАгроМаркет-Новосибирск». Его ввод в эксплуатацюию обошелся в 8,3 миллиардов рублей.

В ближайшее время планируется запустить еще несколько проектов. Так, начнется строительство завода на территории Новосибирского ПЛП по производству соленых снеков компании Pepsico, строительство фабрики по производству кормов для животных компании Nestle Purina, а также строительство научно-производственного комплекса для размещения опытно-промышленного производства графеновых нанотрубок компании OCSiAl.

Кроме того, министр упомянул инвестиционные проекты, которые находятся на разных стадиях реализации. Среди них: школы, онкоцентр, кампусы, объекты Академгородка 2.0, поликлиника на ОбъГЭС и другие. Проект семи поликлиник, по его словам, намерены ввести в эксплуатацию в августе 2022 года. Также планируется запуск проектов в сфере туризма. Министр отметил, что такие объекты особенно актуальны в период пандемии и роста спроса на путешествия внутри страны.

«По итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал составил 264 млрд рублей, основная доля приходится на транспортные средства, машины и оборудование. По сравнению с предыдущим годом прирост составил 1,4%. В 2021 году мы также надеемся на рост, поскольку в целом те проекты, которые планируется ввести в эксплуатацию, реализуются. Надеюсь, мы перейдем уровень 2020 года и получим прирост от 3%», — отметил Лев Решетников.

Благодаря инвестиционным проектам в Новосибирской области появятся более 3000 новых рабочих мест. В связи с чем, привлечение новых инвесторов в регион — один из приоритетов в деятельности областного правительства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.