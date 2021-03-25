Над Новосибирской областью на низкой высоте пролетели боевые вертолеты «Терминатор»

Вертолетчики учились искать противника ночью и садить боевую машину на неподготовленную площадку. Фото: ЦВО

Над Новосибирской областью на низкой высоте пролетели военные вертолеты Ми-8АМТШ-В «Терминатор». В пресс-службе Центрального военного округа прокомментировали ситуацию.

— Вертолетчики выполнили ночные учебно-тренировочные полеты на предельно малых высотах, — пояснили в ЦВО. — Они отработали полеты с использованием приборов ночного видения. Главной задачей было посадить боевую машину на неподготовленную площадку. Кроме того, военные отработали навыки поиска противника с вертолета ночью.

Для этого летчики использовали очки ночного видения ГЕО-ОНВ-1. При этом пользоваться внешними сигналами и внутренним освещением для того, чтобы обнаружить противника, было запрещено.

В учениях участвовали 10 вертолетов и 50 военнослужащих.

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