В Новосибирске трое маленьких детей оказались заперты в квартире

Попасть в квартиру многодетной маме помогли спасатели. Фото: МАСС

В Ленинском районе Новосибирска оказались заперты трое маленьких детей. Их мама ненадолго отлучилась из дома. На выручку сибирячке пришли спасатели.

-Инцидент произошел в обед 24 марта в доме на улице Амурской. Дверь в квартиру была заблокирована. Внутри квартиры находились дети 2006, 2017 и 2019 годов рождения. Доступ был обеспечен, а малыши передан маме, — рассказали подробности в МАСС.

Спасательная операция заняла почти час. Известно, что помощь медиков детям не понадобилась.

Спасатели посоветовали родителям не покидать квартиры, не захватив при этом с собой ключей.

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