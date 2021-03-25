«Это ужас»: сибирячку напугал кальмар с червями внутри

Сибирячку возмутил кальмар, наполненный червяками. Фото: "Город Обь Онлайн".

Покупка кальмаров обернулась для жительницы города Обь неприятным сюрпризом. Согласно чеку, горожанка приобрела в известном магазине потрошенного и очищенного моллюска. Однако дома выяснилось, что он наполнен множеством серо-белых червей. Женщина сфотографировала кальмара и опубликовала в соцсети.

— Вчера на рынке, купили кальмары. Фасовка замороженная, а там жуткий сюрприз. Внутри 50 процентов с гельминтами. Не ожидала от этого магазина, — написала автор сообщения, опубликованного в группе «Город Обь Онлайн».

Она предупредила горожан быть внимательнее при покупке товаров. Многие комментаторы поддержали женщину, рассказав, что часто брали в этом магазине некачественные морепродукты.

— Это ужас!

— Вы не первая — месяц назад купили минтай мороженный. С глистами какими-то!

— Селедка у них тоже с глистами, — написали подписчики группы.

Однако некоторые заявили, что черви на фото — вовсе не глисты, а сперматофоры. По словам комментаторов, самец выращивает их, когда решает вывести потомство. Поэтому, на их взгляд, в таких червяках нет ничего омерзительного и вредного. Большинство, конечно, эта информация не успокоила. Они отметили, что в любом случае кальмар на фото выглядит отвратительно и напрочь отбивает аппетит.

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